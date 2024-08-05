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США пригрозили России санкциями за содержание американцев под стражей

08:39
  • понедельник
  • 05 августа 2024

Об этом заявили в Белом доме

Соединенные Штаты могут ввести новые санкции в отношении России за якобы незаконное задержание американских граждан. Об этом заявил в воскресенье, 4 августа, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
Своих не бросаем: главное об обмене заключенными между Россией и Западом

Как отметил чиновник в интервью телеканалу Fox News, "мы сказали американцам не ездить в Россию — мы ввели санкции, используя акт Левинсона и снова это сделаем". Речь идет о нормативно-правовом акте, позволяющем американским властям вводить санкции против стран, где якобы незаконно задержали сограждан.

Завершившийся 1 августа обмен заключенными называют беспрецедентным — в нем приняли участие 26 человек, содержавшихся в пенитенциарных учреждениях нескольких стран. В Вашингтоне заявили, что продолжают переговоры о возможности дальнейших обменов заключенными с Россией.

При этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что обмен заключенными между Россией и США и урегулирование на Украине являются разными направлениями работы, которые выстраиваются на разных принципах.

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