Проезда по Крымскому мосту ожидают более тысячи автомобилей

Очередь со стороны Кубани

В очереди перед Крымским мостом со стороны Тамани находится более 1,3 тысячи автомобилей.

По данным на 8:00 мск 5 августа, время ожидания составляет более четырех часов, сообщили в оперативном штабе о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту. Со стороны Керчи очереди нет.

Очередь образовалась из-за объявленной в субботу воздушной тревоги, проезд по Крымскому мосту был временно закрыт.

По Крымскому мосту едут легковые автомобили и автобусы. Грузовые авто попадают в Крым через Керченскую паромную переправу и сухопутным маршрутом через Херсонскую, Запорожскую области и ДНР.

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