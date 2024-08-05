Герои СВО: экипаж танкиста Полякова уничтожил десяток целей

Бойцы проявляют мужество и отвагу

Благодаря отваге ефрейтора Дмитрия Жукова российские войска освободили от националистов еще один населенный пункт. Командир штурмового отряда со своими подчиненными сумел пробраться во вражеский тыл. Неожиданная атака смела ряды националистов, их оборона рассыпалась. В результате боевики отступили.

Сержант Владислав Поляков сдержал натиск противника на важном тактическом направлении. В ходе боя танкист-наводчик выявил и уничтожил свыше 10 целей. Также грамотно и профессионально экипаж Полякова сумел остановить колонну вражеской бронетехники - наши бойцы уничтожили головную машину, чем вынудили противника выехать на минное поле. Оставив на поле раненных, националисты бежали.

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