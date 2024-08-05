ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Герои СВО: экипаж танкиста Полякова уничтожил десяток целей

08:25
  • понедельник
  • 05 августа 2024

Бойцы проявляют мужество и отвагу

Благодаря отваге ефрейтора Дмитрия Жукова российские войска освободили от националистов еще один населенный пункт. Командир штурмового отряда со своими подчиненными сумел пробраться  во вражеский тыл. Неожиданная атака смела ряды националистов, их оборона рассыпалась. В результате боевики отступили.

Сержант Владислав Поляков сдержал натиск противника на важном тактическом направлении. В ходе боя танкист-наводчик выявил и уничтожил свыше 10 целей. Также грамотно и профессионально экипаж Полякова сумел остановить колонну вражеской бронетехники - наши бойцы уничтожили головную машину, чем вынудили противника выехать на минное поле. Оставив на поле раненных, националисты бежали.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Новости по теме
Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.