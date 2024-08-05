Протестующие в Великобритании попытались поджечь отель с мигрантами

Страну захлестнули антимигрантские протесты

Власти Великобритании выделяют почти 30 миллионов фунтов на охрану мечетей на фоне массовых антимусульманских протестов. Страну захлестнули беспорядки, задержаны свыше 90 человек.

Толпы протестующих громят полицейские участки, демонстрации перерастают в грабежи и насилие. Накануне бунтовщики подожгли отель в городе Ротерем, там предположительно проживали мигранты. Ещё один подобный пожар вспыхнул в городе Тамворт. Группа протестующих бросила горящий предмет в направлении входа в отель, в котором находились люди. Не обошлось без стычек с представителями правопорядка. Митингующие забросали полицейских бутылками с зажигательной смесью.

Поводом для самых массовых за последнее время протестов стало убийство трёх маленьких девочек - их смертельно ранил 17-летний подросток из семьи африканских беженцев.



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