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Протестующие в Великобритании попытались поджечь отель с мигрантами

08:31
  • понедельник
  • 05 августа 2024

Страну захлестнули антимигрантские протесты

Власти Великобритании выделяют почти 30 миллионов фунтов на охрану мечетей на фоне массовых антимусульманских протестов. Страну захлестнули беспорядки, задержаны свыше 90 человек.

Толпы протестующих громят полицейские участки, демонстрации перерастают в грабежи и насилие. Накануне бунтовщики подожгли отель в городе Ротерем, там предположительно проживали мигранты. Ещё один подобный пожар вспыхнул в городе Тамворт. Группа протестующих бросила горящий предмет в направлении входа в отель, в котором находились люди. Не обошлось без стычек с представителями правопорядка. Митингующие забросали полицейских бутылками с зажигательной смесью.

Поводом для самых массовых за последнее время протестов стало убийство трёх маленьких девочек - их смертельно ранил 17-летний подросток из семьи африканских беженцев. 
 

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