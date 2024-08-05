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Второй человек получил имплант от Neuralink

08:45
  • понедельник
  • 05 августа 2024

В мозгу пациента работают 400 электродов

Второй человек успешно прошел процедуру вживления импланта Neuralink.
Чип и Маск: зачем людям мозговые импланты

Об этом заявил американский предприниматель Илон Маск в ходе подкаста YouTube-блогера Лекса Фридмана.

"Не хочу сглазить, но, похоже, со вторым имплантатом все прошло очень хорошо", - сказал Маск, добавив, что теперь в мозгу пациента работают 400 электродов.

Чип - размером с десятирублевую монету, его вживляют под кости человеческого черепа. Нити с электродами улавливают активность нейронов и стимулируют их. Технология призвана помочь людям, утратившим возможность использовать свои конечности, отметила компания Маска.

Первым пациентом стал парализованный ниже плеч 29-летний Нолан Арбо. После имплантации он смог управлять компьютером. Несмотря на то, что практически сразу часть электродов отошла от мозга (в настоящий момент работают около 15% от общего числа), эффективность чипа продолжает расти, отметил Арбо.

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