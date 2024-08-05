Второй человек получил имплант от Neuralink

В мозгу пациента работают 400 электродов
Второй человек успешно прошел процедуру вживления импланта Neuralink.
Об этом заявил американский предприниматель Илон Маск в ходе подкаста YouTube-блогера Лекса Фридмана.
"Не хочу сглазить, но, похоже, со вторым имплантатом все прошло очень хорошо", - сказал Маск, добавив, что теперь в мозгу пациента работают 400 электродов.
Чип - размером с десятирублевую монету, его вживляют под кости человеческого черепа. Нити с электродами улавливают активность нейронов и стимулируют их. Технология призвана помочь людям, утратившим возможность использовать свои конечности, отметила компания Маска.
Первым пациентом стал парализованный ниже плеч 29-летний Нолан Арбо. После имплантации он смог управлять компьютером. Несмотря на то, что практически сразу часть электродов отошла от мозга (в настоящий момент работают около 15% от общего числа), эффективность чипа продолжает расти, отметил Арбо.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram