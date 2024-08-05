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Киев предупредили о недостатках F-16

08:28
  • понедельник
  • 05 августа 2024

Самолеты давно устарели

Истребители F-16, полученные киевским режимом, уже значительно устарели. При этом самолеты, которые Зеленский выпросил у своих западных кураторов, должны противостоять лучшей системе противовоздушной обороны в мире, заявил американский политолог Марк Слебода.

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Как подчеркнул эксперт в интервью YouTube-каналу Dialogue Works, превосходство российской ПВО однозначно и бесспорно доказано. Так что Киеву придется столкнуться с многочисленными проблемами при эксплуатации F-16.

Главная из проблем, по словам Слебоды - постоянный риск уничтожения истребителей, если они рискнут приблизиться к линии боевого соприкосновения. Эксперт убежден, что ВС России ни за что не допустят применения украинскими самолетами ракет "воздух-земля".

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