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Синоптики пообещали москвичам теплую и сырую погоду в понедельник

08:51
  • понедельник
  • 05 августа 2024

Погоду формирует циклоническая депрессия

Обширная циклоническая депрессия вытянулась с Урала на северо-запад России. Она и формирует погоду в столичном регионе в понедельник, пояснил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

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По данным синоптика, в Москве и области 5 августа ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдут кратковременные дожди, на севере и востоке региона возможны грозы. Днем в столице плюс 22 – плюс 24 градуса, в Подмосковье от 20 до 25 градусов тепла

Атмосферное давление сегодня ниже нормы, барометры покажут 742 миллиметра ртутного столба. Ветер северо-западный ветер, 3-8 метров в секунду. Сильная магнитная буря, которая бушевала на Земле с полудня субботы, минувшей ночью прекратилась, геомагнитное поле сейчас в спокойном состоянии, сообщил Леус в Telegram.

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