Тимур Иванов вновь просит о смягчении меры пресечения

Бывший замминистра обороны просит отпустить его из СИЗО

Бывший заместитель министра обороны Тимур Иванов просит выпустить его из следственного изолятора. В подтверждение отсутствия намерений скрываться от правосудия он указывает, что имеет постоянное место жительства, прочные социальные связи и малолетних детей на иждивении.

Судя по материалам дела, которые цитирует ТАСС, Иванов также отмечает наличие государственных наград и участие в боевых действиях и в целом "исключительно положительно характеризуется".

Иванов по-прежнему настаивает на своей невиновности, уверяя, что доводы следствия голословны и ничем не обоснованы.

Тимур Иванов после возбуждения уголовного дела лишился должности заместителя министра обороны. Его обвиняют в получении взятки в 1,185 миллиарда рублей при курировании в Минобороны работы военно-строительного комплекса.

Сам Иванов уверяет, что его действия не носили криминального характера и должны оцениваться как гражданско-правовые отношения. Однако суд с этим не согласен, арест бывшего замминистра признан законным, а недвижимость, счета и активы бывшего замминистра обороны Тимура Иванова и его близких родственников арестованы.

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