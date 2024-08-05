Важно наладить диалог

Премьер-министр германской земли Бранденбург Дитмар Войдке призвал федеральное правительство принять меры для урегулирования российско-украинского конфликта.

Политик заявил, что "в Европе идет война два с половиной года", а потому необходимо приложить "все возможные дипломатические усилия быстрее", чтобы добиться разрешения конфликта между Россией и Украиной, сообщает Tagesspiegel.

Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди и канцлер Австрии Карл Нехаммер обсудили конфликт на Украине и отметили, что для них важны дипломатия и диалог. Политики заверили, что готовы оказать содействие в возобновлении переговоров между конфликтующими сторонами.

Российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что Москва никогда не отказывалась от мирных переговоров по украинскому кризису. Готовность сохраняется и сейчас, стамбульские договоренности остаются "на столе" и могут лечь в основу переговорного процесса при его возобновлении.

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