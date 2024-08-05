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Wildberries официально объединилась с Russ

09:24
  • понедельник
  • 05 августа 2024

Для покупателей ничего не изменилось

Онлайн-маркетплейс Wildberries объединился с рекламным оператором Russ Outdoor.

Изменения вступили в силу в офертах 5 августа, сообщили в пресс-службе компании. В российских версиях оферт название ООО "Вайлдбериз" изменилось на "РВБ".

Партнеры и клиенты были заранее оповещены о смене юридического лица. В ежедневной работе Wildberries все осталось по-прежнему: доставка, хранение и выдача заказов выполняются в обычном режиме, пишет РИА Новости.

Ранее муж основательницы маркетплейса Wildberries Татьяны Бакальчук Владислав заявил, что в отношении компании совершен рейдерский захват, а его супругу изолировали от семьи. Мужчина обратился за помощью к главе Чечни Рамзану Кадырову, тот пообещал предпринять меры. Однако Татьяна опровергла утверждения мужа и объявила о намерении развестись с ним.

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