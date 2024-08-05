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Удары ВС России вызвали задержки в движении поездов на Украине

09:29
  • понедельник
  • 05 августа 2024

Инфраструктура повреждена в Полтавской области

Задержки в движении поездов начались на Украине. Как сообщила компания "Укрзализниця", несколько составов уже более суток пытаются догнать график. Поезда следуют с задержкой от 2,5 до 5 часов.

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"Украинские железные дороги" поясняют в Telegram, что причина отставания в изменении маршрутов движения днем ранее. Их пришлось менять из-за ударов ВС России, которые повредили железнодорожную инфраструктуру в Полтавской области.

Ранее "Укрзализниця" сообщала, что сокращает количество электричек. Причиной, по которой компании пришлось снимать пригородные поезда с маршрутов, назвали экономию электроэнергии, нехватка которой объясняется также ударами ВС России по энергетической инфраструктуре Украины.

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