Удары ВС России вызвали задержки в движении поездов на Украине

Инфраструктура повреждена в Полтавской области

Задержки в движении поездов начались на Украине. Как сообщила компания "Укрзализниця", несколько составов уже более суток пытаются догнать график. Поезда следуют с задержкой от 2,5 до 5 часов.

"Украинские железные дороги" поясняют в Telegram, что причина отставания в изменении маршрутов движения днем ранее. Их пришлось менять из-за ударов ВС России, которые повредили железнодорожную инфраструктуру в Полтавской области.

Ранее "Укрзализниця" сообщала, что сокращает количество электричек. Причиной, по которой компании пришлось снимать пригородные поезда с маршрутов, назвали экономию электроэнергии, нехватка которой объясняется также ударами ВС России по энергетической инфраструктуре Украины.

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