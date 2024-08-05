ФСБ предотвратила теракт против должностных лиц в Запорожской области

Злоумышленника курировали украинские спецслужбы

Сотрудники Федеральной службы безопасности России (ФСБ) задержали гражданина России, планировавшего совершить теракт против должностных лиц по заданию спецслужб Украины в Запорожской области. Об этом в понедельник, 5 августа, рассказали в российском ведомстве.

В региональном управлении ФСБ уточнили, что местный житель через Telegram и Threema по собственной инициативе собирал и передавал украинской стороне сведения о должностных лицах военно-гражданской администрации Запорожской области.

По заданию Главного управления разведки Министерства обороны Украины мужчина совершил покушение на совершение террористического акта. По месту его проживания нашли самодельную бомбу с тротилом и гексогеном.

Расследование ведут по статьям о теракте и государственной измене, цитирует сообщение ведомства ТАСС.

30 июля сообщалось, что восемь подростков собирались совершить поджоги на железной дороге в Свердловской области. Указания по организации террористических актов несовершеннолетние получали с Украины через Telegram-канал в расчете на вознаграждение, которого в итоге так и не получили.

Также сотрудники ФСБ задержали в ДНР гражданина России, который планировал подорвать служебный автомобиль Минобороны. Подрыв он намеревался устроить с помощью самодельного взрывного устройства, в котором, предположительно, было 800 граммов тротила.

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