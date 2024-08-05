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Бойцы группировки "Запад" уничтожили пункт дислокации иностранных наемников

09:58
  • понедельник
  • 05 августа 2024

Ликвидировано до 80 боевиков

Удар оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" накрыл очередную цель на Украине. Уничтожен пункт дислокации иностранных наемников.

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Как сообщили в пресс-центре группировки войск "Запад", пункт дислокации находился в районе Балаклеи. Точным попаданием ликвидировано около 80 иностранных наемников, передает ТАСС.

Ранее сообщалось со ссылкой на бывших сотрудников СБУ, что наемники стали массово покидать ВСУ. Иностранцы жалуются, что их отправляют в "мясорубки" и бесполезные атаки. А подпольщики сообщают, что наемники боятся появляться группами - понимают, что их считают захватчиками.

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