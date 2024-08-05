Проект курирует Григорий Родченков

Американские власти планируют очередной этап кампании по изоляции России в мировом спортивном движении, готовятся публикации о якобы выявлении допинга. Об этом в понедельник, 5 августа, рассказали в российской Службе внешней разведки.

Как уточнили в ведомстве, на сей раз готовится серия "громких расследовательских публикаций" о якобы выявленных допинговых злоупотреблениях в российском спорте высших достижений.

В центр внимания планируется поместить дисциплины, в которых Россия является глобально признанным лидером: синхронное плавание, фигурное катание, художественная гимнастика.

В СВР также рассказали, что пресловутый проект курируют бывший глава Московской антидопинговой лаборатории, информатор WADA Григорий Родченков и его бывший заместитель Тимофей Соболевский, сообщает ТАСС.

Еще в январе СВР предупреждала, что американские власти активизируют усилия в стремлении сорвать предстоящие в России международные спортивные мероприятия. Глава российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин отмечал, что при этом Соединенные Штаты встревожены тем, что их кампания по так называемой изоляции России в спорте высших достижений дает сбои.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркивал, что спорт должен оставаться вне политики, поскольку он сближает людей через естественное ощущение честного состязания.

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