ВС России уничтожили два танка Leopard в зоне СВО

Их обнаружили наши разведчики
Минобороны России рассказало об уничтожении двух немецких танков Leopard в Харьковской области.
Замаскированную огневую позицию экипажей ВСУ обнаружили наши разведчики, сообщили в военном ведомстве.
Удар по танкам нанесли барражирующий боеприпас "Ланцет" и высокоточный снаряд "Краснополь", передает РИА Новости.
Ранее ВС России уничтожили очередной один танк Abrams производства США в Донецкой Народной Республике.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Читайте также: