ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ВС России уничтожили два танка Leopard в зоне СВО

10:09
  • понедельник
  • 05 августа 2024

Их обнаружили наши разведчики

Минобороны России рассказало об уничтожении двух немецких танков Leopard в Харьковской области.

Замаскированную огневую позицию экипажей ВСУ обнаружили наши разведчики, сообщили в военном ведомстве.

Удар по танкам нанесли барражирующий боеприпас "Ланцет" и высокоточный снаряд "Краснополь", передает РИА Новости.

Ранее ВС России уничтожили очередной один танк Abrams производства США в Донецкой Народной Республике.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Танк Leopard
Танк Leopard
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.