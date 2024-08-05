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Во Франции пожаловались на сложности с переброской военной техники

10:22
  • понедельник
  • 05 августа 2024

Французская армия разучилась перевозить военную технику поездами

Скорость переброски военных и техники в Европе будет трудно увеличить из-за бюрократической волокиты и состояния инфраструктуры. Об этом предупредил французский генерал Бертран Тужуз.

Как пишет Politico, военный признал, что улучшить военную мобильность будет непросто. В современной Европе транспортные и таможенные правила являются по большей части национальной прерогативой.

Кроме того, перемещению военной техники в Европе мешает несоответствие инфраструктуры и недостаток транспортных мощностей. По словам Тужуза, французская армия за десятилетия войн в Афганистане и Африке забыла, как перевозить военную технику поездами. Вооруженным силам страны приходится платить примерно 30 миллионов евро в год, чтобы гарантировать доступ к межконтинентальным поездам.

Тем временем российские военные в рамках спецоперации поразили аэродром в Николаеве Одесской области, на котором украинских пилотов обучали иностранные инструкторы. До того был нанесен новый удар в районе военного аэродрома Миргорода Полтавской области — после прошлых ударов он опять начал принимать самолеты, в том числе тренировочные британского производства.

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