ФСБ пресекла деятельность террористической ячейки в Тюменской области

Задержаны два религиозных деятеля

Сотрудники Федеральной службы безопасности во взаимодействии со Следственным комитетом и МВД пресекли деятельность пособников террористов на территории Тюменской области. Ячейка занималась сбором средств на нужды запрещенной в России международной террористической организации.

Силовики выявили и задержали в Тюмени двух религиозных деятелей. Граждане Российской Федерации были сторонниками МТО. По заданию эмиссаров террористических структур они завербовали 19 местных жителей, которых впоследствии переправили из России в Сирию для участия в террористической деятельности.

Кроме того, задержанные организовали канал финансирования террористов, распространяли их идеологию в сети Интернет - в ущерб безопасности Российской Федерации. Следственным комитетом России возбуждены уголовные дела по статьям о содействии террористической деятельности и пропаганде терроризма, сообщили ТВ Центру в ЦОС ФСБ.

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