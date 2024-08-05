Политолога Крашенинникова* объявили в розыск

Публициста это не удивило
Политолога Федора Крашенинникова (признан в России иноагентом – прим. ред.) объявили в розыск.
Публицист разыскивается по уголовной статье. По какой именно, в базе МВД не сказано.
"Деталей никаких пока не знаю. К сожалению, не удивлен", – написал Крашенинников в своем telegram-канале.
В 2021 году в отношении Крашенинникова было возбуждено дело о клевете. В сентябре 2022 года он попал в перечень иноагентов.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Читайте также: