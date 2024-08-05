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Британский премьер созвал чрезвычайный комитет из-за массовых беспорядков

10:44
  • понедельник
  • 05 августа 2024

Они вспыхнули после нападения на танцевальную школу

В Великобритании в понедельник, 5 августа, состоится заседание чрезвычайного правительственного комитета COBRA (Cabinet Office Briefing Rooms).
Беспорядки в Британии переросли в погромы

Как сообщает Sky News, глава британского кабмина принял решение созвать заседание COBRA в связи с беспорядками в ряде городов страны. Их спровоцировало вооруженное нападение на танцевальную школу, в результате которого погибли трое детей, несколько получили ранения.

Обращаясь к участникам беспорядков и погромов, премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что гарантирует — все преступники пожалеют о своих действиях. По его словам, происходящие беспорядки — это "крайне правый бандитизм".

Ранее бунтовщики подожгли отель в городе Ротерем — там, предположительно, проживали мигранты. Еще один подобный пожар вспыхнул в городе Тамворт. Группа протестующих бросила горящий предмет в направлении входа в отель, в котором находились люди.

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