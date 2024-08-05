Одежда и детское питание: как Москва помогает жителям новых регионов России

Более 1,4 тысячи тонн гуманитарных грузов отправили из Москвы

Более двух лет столица поддерживает жителей новых территорий России. Штаб по сбору гуманитарной помощи "Москва помогает" открылся 22 февраля 2022 года. За несколько дней после начала акции сотни москвичей пришли в ресурсный центр "Мосволонтер".

Всего в столице работает 14 пунктов приема "Москва помогает". Флагманский штаб открыт в ресурсном центре "Мосволонтер" на Ленинградском проспекте (дом 5, строение 1). Еще 13 штабов по сбору гуманитарной помощидействуют на базе коворкинг-центров некоммерческих организаций (НКО), в Университете науки и технологий МИСИС, Московской городской Думе, храме Святителя Николая Мирликийского в Покровском.

Более чем за два года проведения акции собрали 3,8 миллиона различных товаров.

Среди них — продукты питания, одежда, постельное белье и душевые принадлежности, канцелярские и хозяйственные предметы, средства личной гигиены, детские вещи и питание, а также средства индивидуальной защиты, техника и товары для животных. Все они должны быть с действительным сроком годности. Всего из Москвы отправили более 1,4 тысячи тонн гуманитарного груза. Помощь оказали свыше 62,2 тысячи жителей столицы и 522 городские организации.

В большинстве штабов нужные товары принимают ежедневно с 10:00 до 19:00. Более точное расписание опубликовано на странице проекта.

Обратившись на горячую линию по телефону: +7 (499) 170-02-25, можно задать интересующие вопросы и узнать график работы штабов, а также о том, какие продукты и товары нужны или как присоединиться к волонтерскому корпусу. На горячую линию поступило уже свыше 19,1 тысячи звонков. Для работы штабов сформировали отдельный волонтерский корпус, набор в который ведется ежедневно. К нему присоединились более 15,3 тысячи добровольцев. Во время смены в штабе москвичи принимают гуманитарную помощь, проверяют сроки годности и целостность упаковки, вносят информацию в таблицу учета, а также сортируют вещи по категориям и складывают их в коробки. Когда они заполняются, прикрепляют надпись с указанием категории и количества товаров и заклеивают коробку скотчем для последующей транспортировки. Присоединиться к команде помощников можно на сайте "Мосволонтера".

В 2023 году штаб по сбору гуманитарной помощи "Москва помогает" стал победителем в категории "НКО" Международной премии "#Мывместе-2023".

Во время работы штабов "Москва помогает" проходят специальные акции. Зимой в столице уже два года проводится новогодний сбор подарков для детей из новых регионов и участников специальной военной операции. Благодаря отзывчивости горожан удалось отправить свыше 200 тысяч товаров для детей и военнослужащих. Гуманитарную помощь доставили на новые территории волонтеры молодежного сообщества "STOлица".

В мае 2022 года для жителей Донецкой и Луганской народных республик в составе поезда помощи отправили вагон штаба "Москва помогает". В гуманитарный груз общим объемом 12 тонн вошли детские предметы, среди которых подгузники, игрушки, товары для вскармливания и посуда. Кроме того, передали книги и журналы. За два года проведения акции на новые территории отправили более 160 тысяч книг и единиц журнальной продукции.

Штаб "Москва помогает" вместе с отделом по делам молодежи Московской городской епархии провел акцию "Плечом к плечу" по сбору вещей для пациентов Главного военного клинического госпиталя имени академика Н.Н. Бурденко Министерства обороны Российской Федерации.

В ноябре 2022 года пациентам госпиталя передали более 1,6 тысячи килограммов гуманитарной помощи. А "Мосволонтер" отправил пациентам госпиталя свыше 1,6 тысячи единиц средств реабилитации. Среди необходимых предметов — салфетки, кресла-коляски, ходунки, костыли.

В 2022 году совместно с сотрудниками и учениками школ и колледжей искусств столицы для творческих жителей Донецка в штаб "Москва помогает" передали 400 музыкальных инструментов, а также нотных тетрадей, микрофонов, учебных пособий, пюпитров, красок, кистей и мольбертов.

С июня на площадках фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!" открыто 25 "Домиков добра".

В них принимают подарки для детей, проживающих на новых территориях России, и для участников специальной военной операции, а также зоотовары в рамках проекта "Накорми друга". Помимо этого сейчас москвичи могут передать необходимые для учебы предметы. С 1 августа по 30 сентября в столице проходит сбор канцелярских принадлежностей в рамках акции "Соберем ребенка в школу", открыто 20 пунктов приема. Туда можно принести обложки для учебников и книг, рюкзаки, пеналы для пишущих принадлежностей, предметы для творчества, нотные тетради и музыкальные инструменты, а также школьную и спортивную форму и обувь по размеру. Все товары отправят учащимся школ из новых регионов. Такая акция проводилась в 2022 и 2023 годах, всего удалось собрать более 450 тысяч канцелярских и других необходимых для учебы предметов.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что почти полторы тысячи тонн гуманитарной помощи передали из Москвы жителям новых регионов России. К работе присоединились уже более 15 тысяч добровольцев. Поддержали акцию десятки тысяч неравнодушных горожан и более полусотни организаций.

Российский лидер Владимир Путин ранее поставил задачу довести качество жизни в новых регионах до общероссийского к 2030 году. Для этого реализуется специальная комплексная программа социально-экономического развития четырех регионов. В 2023 году из всех источников было выделено на эти цели более 1,260 триллиона рублей.

Общероссийский народный фронт призывает россиян поддержать солдат и жителей новых российских территорий, пострадавших от действий Вооруженных сил Украины. Оказать дополнительную помощь можно как перечислив деньги, так и передав необходимую одежду или медикаменты. Подробности можно узнать на сайте pobeda.onf.ru.

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