Паводок в Бурятии: размыты десятки километров дорог

Непростая ситуация и в Приморье

Около 1200 человек оказались в зоне паводка в Бурятии. Подтоплены более 500 участков, размыты десятки километров дорог. В ряде районов республики введён режим ЧС. Непростая ситуация и в Приморье. От транспортного сообщения отрезаны два десятка населённых пунктов, в шести сёлах нарушено электроснабжение.

Под водой оказались дороги, дворовые участки и даже дома. Только за ночь из-за паводков пришлось эвакуировать ещё одиннадцать человек, в том числе семеро детей, в пункты временного размещения в Заиграевском районе Бурятии. В ночь с воскресенья на понедельник вода в одночасье прибыла в село Челутай-3.

Покинуть свои дома из-за паводка в Забайкалье в общей сложности пришлось уже больше двум сотням местных жителей. Подтопило город Петровск-Забайкальский и поселок городского типа Орловский. В Бурятии введён режим ЧС республиканского масштаба. Из-за прорыва дамбы на Хонхолойском водохранилище в Бурятии подтоплена федеральная трасса "Байкал". Движение закрыто для всех на 50-километровом участке дороги. Смыты три моста. Однако один из них удалось восстановить. Тем не менее, водителей просят воздержаться от поездок, а дальнобойщиков отправляют в объезд.

Спасатели помогают жителям подтопленных районов перебраться на большую землю и выстраивают дамбы. Причиной такого бедствия синоптики называют циклон, которые сейчас завис над регионом. Проливные дожди переполнили реки, которые затопили всё вокруг. И уровень воды продолжает подниматься.

Похожая ситуация сейчас и в Приморье. Невозможно добраться в 23 населённых пункта. Дороги под водой или размыты, переправы и мосты либо снесены потоками, либо разрушены. И, по словам местных властей, восстановить их удастся только когда спадёт вода. Спасатели и добровольцы устраняют последствия круглосуточно.

Спасатели организовали работу 4 лодочных переправ. С помощью грейдеров и бульдозеров создают искусственные насыпи. Тем не менее, из двух муниципалитетов края вода всё-таки ушла. Освободились несколько участков дорог, два десятка домовладений. В этих районах удалось наладить транспортное сообщение с ранее отрезанными населёнными пунктами. Проливные дожди идут на протяжении двух недель. Синоптики четыре раза объявляли штормовое предупреждение. В нескольких округах продолжает действовать режим ЧС.

Илья Данильцев

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