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Черный понедельник: Фондовый рынок Японии обвалился

11:45
  • понедельник
  • 05 августа 2024

Ключевой индекс Nikkei рухнул на 13%

Новый "чёрный понедельник" для Токийской фондовой биржи. Этим утром ключевой индекс Nikkei рухнул на 13% на фоне опасений рецессии в США.

В ходе торгов падение превысило историческую отметку в четыре с половиной тысячи пунктов. Это рекорд со времён финансового кризиса 1987 года. Снизились котировки акций крупнейших японских компаний и банков. Кроме того, обвал произошёл на Тайваньской фондовой бирже. Индекс TAIEX упал на 8,5%.

Эксперты связывают происходящее с публикацией июльской статистики по безработице в США. Проблемы на американском рынке труда усилили опасения относительно замедления экономики Штатов. На открытии торгов снизились индексы и европейских фондовых бирж, в среднем на 3%.
 

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