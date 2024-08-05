Жители российских регионов увидели северное сияние. Видео

Причина явления - в магнитной буре

Уникальное по своей красоте природное явление могли наблюдать этой ночью жители сразу нескольких регионов России.

Впечатляющими кадрами северного сияния делятся пользователи соцсетей. Разноцветные огни озарили небо Урала и Сибири, Подмосковья, Тверской, Ярославской и других областей. Полярное сияние возникло в результате взаимодействия солнечных частиц с атмосферой Земли.

Учёные объясняют это редкое для средних и южных широт астрономическое явление сильной магнитной бурей, которая обрушилась на землю в выходные.



Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram