Жители российских регионов увидели северное сияние. Видео

Причина явления - в магнитной буре
Уникальное по своей красоте природное явление могли наблюдать этой ночью жители сразу нескольких регионов России.
Впечатляющими кадрами северного сияния делятся пользователи соцсетей. Разноцветные огни озарили небо Урала и Сибири, Подмосковья, Тверской, Ярославской и других областей. Полярное сияние возникло в результате взаимодействия солнечных частиц с атмосферой Земли.
Учёные объясняют это редкое для средних и южных широт астрономическое явление сильной магнитной бурей, которая обрушилась на землю в выходные.