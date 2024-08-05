Эксперты выявили вирус, следящий за пользователями Android в России

За россиянами шпионят с 2021 года

Вирус типа троян шпионит за пользователями Android в России с 2021 года. Шпионское ПО получало доступ к перепискам пользователей в мессенджерах и соцсетях, а также к их контактам. Обнаружить шпиона было нелегко - злоумышленники тщательно заметали следы, заявили эксперты "Лаборатории Касперского".

Специалисты утверждают, что слежка носила не массовый, а точечный характер. Информации о том, кто именно стал жертвой атак шпионского трояна, пока нет. Вирусу присвоили название LianSpy, пишут "Ведомости".

Эксперты предупреждают, что вредоносные программы могут попасть на устройство пользователей Android при подключении к точке доступа публичного Wi-Fi. Отмечается, что в этом случае пользователи автоматически соглашаются передавать свои личные данные владельцу точки. А злоумышленники пользуются их невнимательностью, создавая фальшивые точки доступа. Таким образом хакеры могут получать доступ к логинам и паролям пользователя, его перепискам и контактам. Выход - в установке антивирусных программ.

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