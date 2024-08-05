Восемь на одного: в Крыму жестоко избили российского боксера

Несколько нападавших уже задержаны

Защитил человека от разъяренной толпы ценой своего здоровья и чемпионской карьеры. В Крыму расследуют обстоятельства вопиющего преступления, в котором серьезно пострадал боксер Дмитрий Двали. Спортсмен со своим помощником в Феодосии вступились за юношу, которого жестоко избивала группа мужчин. В итоге Дмитрий спас жизнь незнакомцу, при этом сам получил тяжелейшие травмы.

Секрет психологической подготовки к соревнованиям от чемпиона Европы по боксу Дмитрия Двали. Этот улыбчивый парень только на ринге грозный, а в жизни – скромный и добрый человек. На прошлой неделе он вместе с братом приехал в Феодосию, чтобы провести мастер-класс для юных спортсменов. Но закончилось все трагедией.

Инцидент произошел в самом центре курортной Феодосии, недалеко от галереи Айвазовского. Дмитрий Двали возвращался с утренней пробежки, заметил потасовку и решил разнять драку, но в итоге сам оказался пострадавшим.

На видео видно, как помощник Дмитрия пытается оттащить разъяренного мужчину, который избивает руками и ногами поваленного на землю парня. Молодой человек мог получить серьезные травмы, если бы команда Двали не пришла на подмогу. Весь гнев толпы перекинулся на боксера, которого жестко избили.

"По предварительной информации в конфликте участвовало не менее 8 человек. Задержаны жители Феодосии и Кировского района 1998 и 2003 годов рождения", - сообщила Дарья Бирюк, помощник прокурора Республики Крым по взаимодействию со СМИ.

Помощнику Дмитрия Евгению сломали руку, раздробили кость. Пришлось вставлять спицы и пластины. У Двали перелом носа и орбитальной кости - выбит глаз. Спортсмена экстренно перевезли в Москву и госпитализировали. Сейчас он готовится к операции. Боксер надеется хотя бы восстановить зрение. О продолжении карьеры сейчас речь не идет.

"Мы сразу довезли его до Краснодара. С Краснодара сюда сразу на скорой. Обследовали. К одним врачам. В другую клинику. Хочется, чтобы все-таки сохранился у него глаз. И чтобы все нормально. Но врачи сейчас, конечно, дают не очень позитивные новости", - говорит Умар Кремлев, президент Международной ассоциации бокса.

В федерации бокса не только помогают боксеру, но и пообещали взять дело на контроль. Добиться через суд наказания для виновных и компенсации для Двали.

Дмитрий родился в Саратовской области. С детства занимался боксом. Попал в спортивную роту ЦСКА. Получил звание прапорщика. Бронзовый призер мирового первенства, чемпион Европы и при этом никакой звездной болезни. Добрейшей души человек, говорят знакомые.

"Он хороший, порядочный как спортсмен, как человек. Я с ним уже 10 лет знаком, и за это время вижу только порядочность в нём. Он в любую секунду готов за любого вступиться. Парень он очень, очень хороший", - говорит Главный тренер мужской сборной России по боксу Виктор Фархутдинов.

Произошедшее - не хулиганство. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать действия лиц, напавших на чемпиона России по боксу на покушение на убийство.

Никита Васильев

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram