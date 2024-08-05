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Полыхающие улицы и разбитые машины: антимигрантские протесты захлестнули крупные города Британии

11:48
  • понедельник
  • 05 августа 2024

Задержаны более сотни человек

Антимигрантские протесты в Британии выходят на новый уровень. Волна массовых погромов захлестнула уже целый ряд крупных городов страны. Правые активисты штурмуют отели с иностранными приезжими, жгут фургоны, вступают в стычки с полицией. Задержаны более сотни человек.

Всю ночь в разных городах Великобритании полыхали огненные баррикады. Кое-где огонь перекинулся на расположенные рядом здания. К утру многое удалось потушить, но беспорядки не утихают.

Протестами охвачены уже десятки населенных пунктов, в числе которых крупные города - Ливерпуль, Бристоль, Манчестер. Демонстранты переворачивают автомобили, поджигают магазины и полицейские участки. В стражей порядка, пытающихся утихомирить толпу, летят камни и бутылки. Чисто пострадавших с обеих сторон превысило сто человек. Еще больше задержанных. На экстренном заседании правительства полиции были даны практически неограниченные полномочия.

"Я категорически осуждаю бандитизм крайне правых, который мы наблюдали на этих выходных. Не сомневайтесь, те, кто участвовал в этом насилии, будут наказаны по всей строгости закона. Полиция проводит аресты. Суды вынесут обвинительные приговоры", - заявил Кир Стармер, премьер-министр Великобритании.

Но пока обуздать разъяренные толпы не получается. В воскресенье жители Роттерхэма пытались взять штурмом отель, где проживают мигранты. В ответ выходцы из других стран начали организовывать свои акции. Также в минувшие выходные на улицы вышли антифашисты. Несли плакаты "Жизни черных имеют значение" и скандировали свои лозунги.

Таким образом, на улицах Великобритании в эти дни действуют три протестные силы, которые вступают в противоборство не только с полицией, но и между собой. В обществе уже заговорили о полномасштабной гражданской войне. Нечто подобное страна переживала в 2011 году. Тогда после убийства полицией чернокожего массовые беспорядки не стихали пять дней. На этот раз все может быть гораздо серьезнее.

Ведь поводом послужила гибель и ранения  нескольких детей выходцем из семьи африканских беженцев из Руанды неделю назад. В правоохранительных органах при этом сообщили, что Аксель Рудакубана родился в Великобритании и, значит, формально является британцем. При этом местные СМИ не преминули намекнуть на российский след в разжигании ультраправых протестов. Подобные сообщения категорически опровергли в посольстве России. Соответствующее заявление сделал наш МИД.

В Халле здравомыслящие британцы вышли на субботник, чтобы навести порядок после того, как город практически был разгромлен ультраправыми националистами. Однако люди опасаются, что все еще не закончилось.

Алексей Платонов

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