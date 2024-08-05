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В ЕП призвали приостановить участие Венгрии в Шенгенской зоне

11:28
  • понедельник
  • 05 августа 2024

В Брюсселе недовольны политикой Будапешта в отношении России

Группа из 70 депутатов Европарламента потребовала от Еврокомиссии приостановить участие Венгрии в Шенгенской зоне.
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Как пишет Politico, это произошло после того, как Будапешт решил ослабить визовые требования к гражданам восьми стран, включая Россию и Белоруссию, что вызвало резкое недовольство других членов Евросоюза.

Ранее председатель Европейской народной партии Манфред Вебер призвал лидеров государств — членов Евросоюза предпринять меры в отношении Венгрии из-за предполагаемого упрощения выдачи виз гражданам России. Политик потребовал "принять самые строгие меры, чтобы немедленно защитить целостность зоны Шенгена".

При этом европейские власти не собираются вмешиваться в ситуацию с блокировкой Украиной поставок российской нефти в Венгрию и Словакию. Многие расценивают молчаливое потворствование Брюсселя действиям украинских властей в отношении Венгрии и Словакии как наказание непослушных членов Евросоюза, выступающих против общего русла европейской политики.

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