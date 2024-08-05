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Голову Байдена предложили высечь на горе Рашмор

11:54
  • понедельник
  • 05 августа 2024

Сейчас ее украшают изображения четырех бывших американских президентов

Бывший спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси предложила добавить изображение действующего президента США Джо Байдена на гору Рашмор в штате Южная Дакота, где высечены барельефы четырех бывших американских президентов.
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Как заявила политик в эфире телеканала CBS, в вопросе участия в президентских выборах Байден "мог принять любое решение, он на пике формы", однако "Байден — очень последовательный президент", а потому он "достоин горы Рашмор".

Пелоси отметила, что "Теодор Рузвельт тоже там присутствует, и он прекрасен", к этой композиции "можно добавить Байдена".

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркнул, что Джо Байден не имел никакого отношения к организации обмена заключенными с Россией, хотя сейчас пытается "набивать" на этом себе авторитет.

Немецкий политолог Александр Рар выразил уверенность, что обмен заключенными между Россией и Америкой стал дипломатической победой действующего президента США Джо Байдена. Тем самым он нанес ощутимый удар кандидату в президенты, республиканцу Дональду Трампу.

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