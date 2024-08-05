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Бывшего замглавы московской антидопинговой лаборатории объявили в розыск

11:38
  • понедельник
  • 05 августа 2024

Он работал с Родченковым

Бывший замглавы московской антидопинговой лаборатории Тимофей Соболевский объявлен в розыск в России.

По данным РИА Новости, он проходит по делу о воспрепятствовании правосудию. В свою очередь ТАСС пишет, что розыск может быть связан с делом о манипуляциях с базами данных российских спортсменов.

Соболевский - бывший заместитель Григория Родченкова в московской антидопинговой лаборатории.

В 2015 году Родченков бежал в США после того, как рассказал о якобы существующей в России допинг-системы и нарушении антидопинговых правил на Играх-2014 в Сочи. Данные Родченкова легли в основу доклада комиссии при WADA под руководством Ричарда Макларена о действующей в России государственной поддержке допинга. В России в отношении информатора WADA расследуется несколько уголовных дел, в том числе о злоупотреблении служебными полномочиями.

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