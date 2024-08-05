Российскую экономику защитят санкции

Обвал японской экономики продиктован несколькими причинами. Первая из них - падение курса национальной валюты на протяжении последних 2-х лет на 21%. Это следствие расхождения национальных политик Японии и США, заявила доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при Правительстве России Ольга Борисова.

Вторая причина, по словам эксперта - повышение ставки Федеральной резервной системы США с 2022 года. Политика ФРС шла вразрез с ожиданиями Банка Японии. Свое влияние оказал и рост учетной ставки иены, противоречащий ожиданиям инвесторов на внутреннем рынке.

Страдает Токио и от отсутствия рычагов в проводимой денежно-кредитной политике, которые защищали бы курс национальной валюты Японии. Инвесторам приходится ориентироваться исключительно на отслеживание резких изменений иены. Их настроений не улучшает и снижение доходов технологических компаний, а также пессимизм в отношении состояния экономики США, отметила Борисова в эксклюзивном интервью "ТВ Центру".

Эксперт подчеркнула: технически сложившаяся ситуация закладывает предпосылки обвала не только американской и японской экономик, но и кризиса во всем мире. Большое число инвесторов потеряли значительный доход, а их ожидания не совпадают с политикой Центральных банков.

Россию подобное падение рынка затронет меньше - в связи с введенными против нее санкциями. Реакция все равно будет: ситуация может оказать негативное влияние на темпы экономического роста. Они могут снизиться, несмотря на проводимую властями политику по стимулированию бизнеса, заключила Борисова.

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