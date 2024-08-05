ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Бригада скорой погибла в ДТП из-за водителя без прав

12:11
  • понедельник
  • 05 августа 2024

Медики спешили на вызов

Бригада скорой медицинской помощи заживо сгорела в аварии в Красноярском крае.

ДТП произошло на 591 километре на трассе Р-255 "Сибирь". Бригада скорой помощи Боготольской районной больницы выехала на вызов к пациенту на станцию Вагино. В какой-то момент 20–летний водитель ВАЗ-2115 выехал на встречную полосу и столкнулся с медицинским УАЗ. Машина медиков перевернулась и сгорела.

В аварии погибли водитель и фельдшер скорой помощи, а также 20-летний виновник аварии. 18-летний пассажир ВАЗ пострадал.  В ГИБДД уточнили, что у молодого человека не было прав.

"Погибли водитель Макаров Петр Владимирович и активистка профсоюза "Действие" фельдшер Савельева Лариса Викторовна", - сообщил профсоюз медработников "Действие" в своем Telegram-канале.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
ДТП
ДТП
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.