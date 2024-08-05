Бригада скорой погибла в ДТП из-за водителя без прав

Медики спешили на вызов

Бригада скорой медицинской помощи заживо сгорела в аварии в Красноярском крае.

ДТП произошло на 591 километре на трассе Р-255 "Сибирь". Бригада скорой помощи Боготольской районной больницы выехала на вызов к пациенту на станцию Вагино. В какой-то момент 20–летний водитель ВАЗ-2115 выехал на встречную полосу и столкнулся с медицинским УАЗ. Машина медиков перевернулась и сгорела.

В аварии погибли водитель и фельдшер скорой помощи, а также 20-летний виновник аварии. 18-летний пассажир ВАЗ пострадал. В ГИБДД уточнили, что у молодого человека не было прав.

"Погибли водитель Макаров Петр Владимирович и активистка профсоюза "Действие" фельдшер Савельева Лариса Викторовна", - сообщил профсоюз медработников "Действие" в своем Telegram-канале.

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