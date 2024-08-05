ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Российских водителей начали наказывать за громкие моторы

12:37
  • понедельник
  • 05 августа 2024

Сразу по двум статьям КоАП

Санкт-Петербург стал пилотным регионом, где полиция начала наказывать водителей за слишком громкие автомобили и мотоциклы.

Речь идет об автомобилях и мотоциклах, владельцы которых делают апгрейд, чтобы увеличить мощность двигателя. Уровень шума измеряет специальный сертифицированный прибор, установленный вдоль дороги, передает РИА Новости

Нарушителя привлекут сразу по двум статьям административного кодекса: "Превышение нормативов уровня шума" и "Внесение конструктивных изменений в транспортное средство", а также попросят ввернуть "заводские настройки" транспорта.

В противном случае регистрация транспортного средства аннулируется, а номера списываются в архив. Езда на таком автомобиле грозит лишением прав.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
Дрифт
Дрифт
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.