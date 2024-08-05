Российских водителей начали наказывать за громкие моторы

Сразу по двум статьям КоАП
Санкт-Петербург стал пилотным регионом, где полиция начала наказывать водителей за слишком громкие автомобили и мотоциклы.
Речь идет об автомобилях и мотоциклах, владельцы которых делают апгрейд, чтобы увеличить мощность двигателя. Уровень шума измеряет специальный сертифицированный прибор, установленный вдоль дороги, передает РИА Новости.
Нарушителя привлекут сразу по двум статьям административного кодекса: "Превышение нормативов уровня шума" и "Внесение конструктивных изменений в транспортное средство", а также попросят ввернуть "заводские настройки" транспорта.
В противном случае регистрация транспортного средства аннулируется, а номера списываются в архив. Езда на таком автомобиле грозит лишением прав.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram