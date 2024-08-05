ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Появились новые детали задержания Гершковича и Уилана

12:21
  • понедельник
  • 05 августа 2024

Американцев осудили в России за шпионаж

Американский журналист Эван Гершкович был задержан в кафе в Екатеринбурге во время встречи с "анонимным контактом". Бывший американский морпех Пол Уилан был задержан в номере гостиницы "Метрополь" в Москве при получении флешки с секретными данными о сотрудниках ФСБ от его российского источника. Это подтверждается кадрами, опубликованными в Telegram-канале телеканала RT.
Байден подтвердил освобождение Гершковича и Уилана

Во время встречи Гершковича с контактом обсуждалась передача секретной информации о российском военно-промышленном комплексе. На ролике видно, что во время беседы журналист ведет записи, причем визави просит его быть "очень аккуратным, потому что это секретная информация". В это время в кафе входят сотрудники правоохранительных структур и задерживают американца.

На видео задержания Уилана в ванную комнату в его номере заходит мужчина и после краткого диалога передает ему флешку. Затем показано, как задержанный Уилан сидит на кровати в окружении силовиков, после чего его выводят из отеля.

Ранее президент России Владимир Путин отказался согласиться с тезисом о том, что Гершкович — "просто журналист", напомнив, что он "получал секретную информацию на конспиративной основе". Отвечая на вопрос о том, почему бы задержанным в России американцам не вернуться на родину, Путин поинтересовался, "а почему бы им не совершать правонарушения на территории России".

Президент США Джо Байден, подтверждая освобождение в ходе обмена Гершковича и Уилана, назвал сделку с Москвой "подвигом дипломатии". В общей сложности были освобождены 16 человек из России, включая пятерых немцев и семерых россиян, которые, по словам Байдена, были "политическими заключенными" и пережили "невообразимые страдания".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
Эван Гершкович
Эван Гершкович
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.