В иранском парламенте пригрозили ликвидировать Нетаньяху

При этом МИД Ирана уверяет в незаинтересованности в эскалации

Глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху должен быть ликвидирован в ответ на убийство в Тегеране главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. Такое мнение высказал в понедельник, 5 августа, член меджлиса Ирана Мохаммад Касим Османи.

Как заявил иранский парламентарий, Израиль "настолько обнаглел", что уже "проливает кровь гостя в Тегеране". Поэтому Иран выберет подходящий момент, чтобы отомстить за гибель Хании, заверил Османи.

При этом официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Насер Канани заверил, что Тегеран не заинтересован в эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Однако, как подчеркнул иранский чиновник, Израиль должен быть наказан за убийство Хании.

Если Иран и говорит о праве наказать агрессора, это будет действие, которое лишь поможет укрепить безопасность, цитирует Канани ТАСС.

Источники ранее рассказали, что Тегеран отверг попытки США и арабских стран смягчить ситуацию. Предполагается, что иранские удары по Израилю в ответ на гибель Хании могут быть нанесены в ближайшие сутки.

Тем временем Соединенные Штаты усиливают военную группировку на Ближнем Востоке. В Пентагоне заявили, что в регион направят эсминцы и крейсеры, способные осуществлять противоракетную оборону, а также эскадрилью истребителей.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram