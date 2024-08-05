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Подразделения трех бригад ВСУ попали в окружение в селе Желанное

12:31
  • понедельник
  • 05 августа 2024

Украинские боевики пытаются исправить ситуацию с помощью дронов

Российские системы радиоэлектронной борьбы успешно подавляют украинские беспилотники на покровском направлении. Дроны пытаются активно использовать подразделения минимум трех бригад ВСУ, которые оказались в окружении в селе Желанное.

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Как сообщили ТАСС в силовых структурах, накануне выходных командование ВСУ, надеясь удержать оборону в Желанном, перебросило туда подкрепление. В итоге подразделения трех бригад присоединились к сидящим в окружении боевикам.

Накануне стало известно, что силы группировки войск "Центр"  ВС России прорываются к Покровску. Военные корреспонденты сообщали, что ударами с фланга российские штурмовики берут Желанное в клещи.

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