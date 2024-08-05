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Представитель ВСУ: Запад разрешил бить ракетами лишь по Белгороду

12:57
  • понедельник
  • 05 августа 2024

Киев настаивает на расширении географии атак

Западные партнеры разрешили украинским войскам наносить удары американскими ракетами по Белгороду, но не дальше. Такое заявление сделал в понедельник, 5 августа, представитель группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) "Харьков" Виталий Саранцев.

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Как пишет El Pais, Саранцев подчеркнул, что у Украины нет разрешения от западных партнеров стрелять вглубь российских территорий. Украинский военный отметил, что "мы можем достигать Белгорода, не дальше".

Президент Украины Владимир Зеленский требует от Вашингтона разрешение бить и по "старой" российской земле американским оружием, уверяя, что решения президента США Джо Байдена разрешить ВСУ атаковать территории России лишь у границ с Украиной недостаточно.

24 июля посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник рассказал, что с начала 2024 года от ударов украинских беспилотников по российской территории уже погибли 107 человек. Пострадали от атак 623 мирных жителя России.

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