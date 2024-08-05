В ФРГ предложили провести референдум о размещении американских ракет

Россия предупредила о рисках появления ракет США в Германии

В Германии следовало бы провести консультативный референдум по вопросам размещения ракет США и возврата к воинской повинности. Такое мнение высказал премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер.

Как отметил политик в интервью Die Welt, он считает неверным, что "это оружие теперь будет развернуто без каких-либо обсуждений", как и то, что "федеральному министру обороны запретили высказываться о вопросах обязательной военной службы".

Кречмер заявил, что "опросил бы немцев" и по тому, и по другому вопросу. Для этого он предложил инициировать консультативный референдум, в ходе которого граждане ФРГ выскажут свое мнение по вопросам размещения ракет и воинской обязанности.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что в зоне досягаемости американских ракет в Германии окажутся важные объекты в нашей стране с подлетным временем к ним около десяти минут. С учетом этого Россия продолжит развивать системы ПВО на ближних и дальних рубежах и будет и дальше оснащать флот гиперзвуковыми комплексами.

Заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков предупредил, что Россия в ответ на размещение дальнобойных ракет США в Германии может развернуть аналогичные системы в ядерном оснащении. Дипломат подчеркнул, что это "способ найти самый эффективный, в том числе, с точки зрения затрат, алгоритм реагирования на меняющиеся вызовы".

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