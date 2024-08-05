Участникам избиения Двали предъявили обвинение в покушении на убийство

Ранее дело расследовалось по статье о хулиганстве

Дело об избиении чемпиона России по боксу Дмитрия Двали переквалифицировали с хулиганства на покушение на убийство.

Задержаны девять подозреваемых 1998 и 2003 годов рождения, они находятся в СИЗО, сообщил Следственный комитет России. Все обвиняемые - россияне: трое из них работали охранниками в местном клубе, остальные – разнорабочими

Инцидент произошел 28 июля в Феодосии. 23-летний боксер пошел искупаться и увидел, что на набережной толпа бьет мальчика. Двали с другом заступились за него. В результате драки друг получил серьезный перелом руки, а спортсмен - тяжелую травму глаза. Двали экстренно транспортировали в Москву. Скорее всего, ему придется завершить спортивную карьеру.

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