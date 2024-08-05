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Самолеты ВВС Израиля пролетели над столицей Ливана

13:20
  • понедельник
  • 05 августа 2024

Жители Бейрута в панике

Израильская авиация вторглась в воздушное пространство Ливана. Самолеты ВВС Израиля на малой высоте пролетели над ливанской столицей Бейрутом, передает ТАСС со ссылкой на источник в местной службе гражданской обороны.

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По данным источника, звено израильских истребителей впервые так низко пролетело над городом. В домах задребезжали окна, среди жителей возникла паника.

Днем ранее в ЦАХАЛ сообщили, что Ливан выпустил по израильской территории около 30 ракет.  Большую часть из них перехватила ПВО Израиля.  Позже в шиитской радикальной группировке "Хезболла" заявили, что нанесли массированный ракетный удар по населенным пунктам в Верхней Галилее, выпустив более 50 ракет.

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