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Средства ПВО за сутки сбили 6 ракет ATACMS и 43 дрона

13:33
  • понедельник
  • 05 августа 2024

ВСУ потеряли до 1750 человек

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки сбили шесть американских ракет ATACMS в зоне спецоперации.

Об этом в ходе ежедневного брифинга заявили в Минобороны России. Также уничтожены крылатые ракеты большой дальности SCALP-EG производства Франции и 43 беспилотных летательных аппарата.

Общие потери украинской армии на основных направлениях составили до 1750 человек, сообщили в оборонном ведомстве.

Ранее подразделения группировки войск Запад уничтожили за сутки два немецких танка Leopard.

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