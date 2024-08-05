Средства ПВО за сутки сбили 6 ракет ATACMS и 43 дрона

ВСУ потеряли до 1750 человек
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки сбили шесть американских ракет ATACMS в зоне спецоперации.
Об этом в ходе ежедневного брифинга заявили в Минобороны России. Также уничтожены крылатые ракеты большой дальности SCALP-EG производства Франции и 43 беспилотных летательных аппарата.
Общие потери украинской армии на основных направлениях составили до 1750 человек, сообщили в оборонном ведомстве.
Ранее подразделения группировки войск Запад уничтожили за сутки два немецких танка Leopard.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
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