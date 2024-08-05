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Россиян просят не выходить из дома: что происходит в Бангладеш

14:07
  • понедельник
  • 05 августа 2024

Погибли порядка 300 человек

Находящихся в Бангладеш россиян призвали соблюдать комендантский час и не выходить на улицы.
Протестующие разгромили резиденцию главы МВД Бангладеш

С таким заявлением выступило посольство России на фоне беспорядков в Бангладеш. Комендантский час действует на всех территории страны до особого распоряжения правительства.

"Для поддержания порядка на улицах задействованы дополнительные силы полиции, спецназа и армии. Убедительно просим вас соблюдать введённые правила и не покидать места проживания", - говорится в сообщении дипмиссии.

В понедельник, 5 августа, премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина подала в отставку и покинула Бангладеш на вертолете. Она уже прибыла в индийский город Агартала. В Бангладеш будет создано временное правительство.

Протесты в Бангладеш начались в середине июля со студенческих демонстраций. Они выступили против решения суда, согласно которому до 30% госдолжностей достаются родным ветеранов войны за независимость Бангладеш 1971 года. Студенты сочли его дискриминационным на фоне высокой безработицы в стране.

В результате Верховный суд отменил большинство квот, но 4 августа студенты вернулись на улицы, требуя отставки правительства. По последним данным, в ходе беспорядков погибли порядка 300 человек.

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