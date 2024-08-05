Киев продолжит обсуждать с соседями возможность ликвидации российских ракет

Западные страны боятся ответить на призыв Киева помогать сбивать российские ракеты, поскольку опасаются реакции России. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский.

Политик, которого цитируют украинские СМИ, говорит, что партнеры "боятся излишней эскалации", но киевский режим все же "намерен продавливать эту тему".

Зеленский настаивает на формировании коалиции государств для совместной противовоздушной обороны, поскольку для одной лишь Украины "это очень большая ответственность", сообщает РИА Новости.

Ранее Запад отметил падение эффективности украинской системы ПВО. Газета The Wall Street Journal пишет, что если в предыдущие полгода эта система перехватывала 73% снарядов, то в последние шесть месяцев этот показатель сократился до 46%.

Между тем представитель группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) "Харьков" Виталий Саранцев заявил, что западные партнеры разрешили украинским войскам наносить удары американскими ракетами по Белгороду, но не дальше.

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