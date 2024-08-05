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Shaman пообещал, что его концерт на Красной площади изменит ход истории

14:03
  • понедельник
  • 05 августа 2024

Певец ранее дал концерт у стен посольства США в Москве

Заслуженный артист России Ярослав Дронов (известен под творческим псевдонимом Shaman) заявил, что 22 августа на Красной площади в Москве состоится событие, которое изменит ход истории. Так пафосно певец охарактеризовал свой концерт под названием "Победа".

Как подчеркнул артист, мероприятие запланировано на День Государственного флага России — этот концерт, по его утверждению, "невозможно пропустить", сообщает "Пятый канал".

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что "целый ряд песен этого исполнителя, действительно, попали в яблочко с точки зрения настроя наших людей, нашего общества". Это ощущение "встало абсолютно в унисон с теми чувствами, которые испытывает наше консолидированное общество", заявил спикер Кремля.

В конце 2023 года 33% россиян, принимавших участие в опросе Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), назвали Shaman лучшим певцом года. Примечательно, что занявший второе место Олег Газманов набрал втрое меньше — 11%.

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