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Выставка креативных арт-объектов открылась на форуме-фестивале "Москва 2030"

14:29
  • понедельник
  • 05 августа 2024

Вход свободный

В инновационном центре "Сколково" открылась выставка креативных арт-объектов под открытым небом "Портал. Арт".

Выставка проходит в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030". Она продлится до 8 сентября, сообщили в столичной мэрии.

На мероприятии гости смогут познакомиться с будущим столицы. Например, арт-объект "Око" с помощью нейросети сможет считать образ москвичей и поместить их в город будущего. Инсталляция "Планета" расскажет о космических открытиях. Арт-объект "Ноутбук Mos.Tech" - о метавселенной ВДНХ.

Фестиваль "Территория будущего. Москва 2030" проходит более чем на 30 площадках по всему городу. Вход свободный.

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