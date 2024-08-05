Мишустин: переселение из ставшего к 2017 году аварийным жилья завершиться в этом году

Часть регионов уже досрочно выполнили задачу

Федеральная программа переселения из аварийного жилья, признанного непригодным до января 2017 года, будет завершена уже в текущем году. Об этом заявил Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

Глава правительства отметил, что часть регионов уже досрочно выполнили задачу. Это стало возможным благодаря опережающему финансированию. На сегодня в комфортные современные дома уже переехали более 720 тысяч человек.

Также кабинет министров обсудил поддержку молодых специалистов в селах. На строительство арендного жилья для них будет выделено дополнительно около полутора миллиардов рублей. Ещё один важный вопрос - развитие инфраструктуры для детского отдыха.

"Программа по созданию такой инфраструктуры стала очень востребованной. И всё больше российских субъектов к ней подключаются. Уже введены 150 новых корпусов более чем на 100 тысяч мест. Теперь правительство дополнительно выделит 1 млрд рублей на строительство ещё свыше 30 жилых помещений, рассчитанных на приём почти 1,4 тысячи детей. Эти средства будут направлены 13 регионам страны", - заявил Мишустин.

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