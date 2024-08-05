Мэр Москвы: Прямой путь свяжет проспект Мира и Алтуфьевское шоссе

Продолжается реконструкция на участке от Московского скоростного диаметра до Юрловского проезда

На северо-востоке Москвы сформируют новую хордовую магистраль. Такое поручение сегодня дал мэр столицы Сергей Собянин, посещая эту часть города. Связку между Московским скоростным диаметром и МКАДом можно будет создать благодаря реконструкции Сельскохозяйственной улицы. Работы пройдут в несколько этапов.

Увеличить пропускную способность и ускорить движение – это основные задачи, поставленные перед строителями на Сельскохозяйственной улице на северо- востоке столицы. Сейчас вовсю идёт её реконструкция на участке от Московского скоростного диаметра до Юрловского проезда.

"Дорога 5,7 километра. Она примыкает с улицы Олоневская и Декабристов. Сельскохозяйственная улица - что из себя представляет? Она ранее представляла 2-полосное движение. После реконструкции будет 6 полос", - сообщил Эдгар Арамян, председатель совета директоров компании-подрядчика.

По поручению мэра Москвы Сергея Собянина эта дорога станет новой хордовой магистралью на северо-востоке столицы. Таким образом создадут ещё одну связку между МСД и Московской кольцевой автодорогой. Нагрузка на прилегающие вылетные трассы снизится, а транспортное обслуживание районов Отрадное, Свиблово, Останкино, Алтуфьево и Бибирево станет значительно комфортней.

"Большой транспортный проект. Речь идёт о создании, по сути дела, нового хордового сообщения от Ботанического сада до Новодачного шоссе. Протяжённость улично-дорожной сети около 16 километров. Часть из них реконструируют, часть заново строят, часть включается в уже действующую улично-дорожную сеть. Улучшенную транспортную доступность получат около полумиллиона москвичей", - отметил Собянин.

Строительство хорды, которая начинается на Сельскохозяйственной улице, разделили на три этапа. Сейчас в активной стадии участок от МСД до Юрловского проезда. Там же появится новая эстакада почти километр длиной. А проезжая часть здесь будет расширена втрое – с двух полос до шести.

Приведут в порядок и соседние примыкающие улицы - Олонецкую и Декабристов. Второй этап включает строительство путепровода через железную дорогу, который соединит Костромскую улицу и Юрловский проезд. На третьем этапе должна появиться дорога от Череповецкой улицы до Алтуфьевского шоссе. После завершения строительства время проезда в этих районах в результате сократится в два раза, а выезд с прилегающих кварталов станет намного проще и свободней. Завершить работы планируется в 2025 году.

Илья Данильцев, "ТВ Центр"

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