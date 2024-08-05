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Что посмотреть на форуме "Территория будущего. Москва 2030"

15:09
  • понедельник
  • 05 августа 2024

Площадка в Гостином дворе посвящена социальному блоку

Бульвар Московского долголетия, тупик вредных привычек, а еще аллея медицины, где можно даже попробовать себя в роли врача. В столице продолжает работу форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030". В городе развернулись более 30 тематических площадок. Одна из них в Гостином дворе посвящена социальному блоку.

Уже с порога посетителей выставки "Территория будущего. Москва 2030"  встречает ее главный символ – проекция ДНК- человека, связка генов которая передает опыт прошлого поколению будущего. Современные технологии, новые профессии и зоны творчества. Главная тема экспозиции — город и его жители, как единый организм.

Самый большой портал посвящен образованию. Все начинается от этого компаса, это своего рода навигатор для тех, кто еще не определился с будущей профессией. Например, можно сделать несколько шагов на пути к IT и робототехнике.

Аллея технологий будущего посвящена московским поликлиникам. Здесь можно не только узнать о развитии медицины, попробовать себя в роли врача, но и самому провести виртуальную операцию при помощи робота помощника "Да Винчи".

"Операционное поле хирурга представлено в трехмерном изображении с многократным увеличением. Мини-инструменты на манипуляторах роботических могут вращаться на 360 градусов, что позволяет нам работать в труднодоступных местах", - говорит Евгений Ивкин, врач-уролог Московского урологического центра Боткинской больницы.

Чтобы лишний раз не травмировать свой организм и держать его в тонусе, в так называемом тупике вредных привычек расскажут о различных видах зависимости человека. Посетители узнают, какой может стать Москва, если ее жители не откажутся от вредных привычек. А вот раскрыть секрет долгой, счастливой жизни и заглянуть в собственное будущее можно на бульваре Московского долголетия.

"Мы хотим, чтобы люди жили не только долго, чтобы они были здоровы и социально активны. Мы хотим, чтоб разные поколения московских семей слышали и слушали друг друга и поддерживали. И в этом и семьям и городу помогает современные медицинские технологии, лучшее в мире образование, продвинутая система социальной защиты", - говорит Анастасия Ракова, заммэра столицы.

Выставка объединяет множество тематических пространств и рассказывает о том, как Москва заботится о жителях во всех сферах. Здесь можно удивляться, узнавать новое, исследовать и создавать что-то своими руками.

О том, как меняется столица, расскажут более чем на 30 площадках. Всего в рамках выставки-форума "Москва 2030" запланировано около 170 тематических зон различного направления по всему городу.

Сергей Деянов

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"Территория будущего. Москва 2030"
"Территория будущего. Москва 2030"
"Территория будущего. Москва 2030"
"Территория будущего. Москва 2030"
"Территория будущего. Москва 2030"
"Территория будущего. Москва 2030"
"Территория будущего. Москва 2030"
"Территория будущего. Москва 2030"
"Территория будущего. Москва 2030"
"Территория будущего. Москва 2030"
"Территория будущего. Москва 2030"
"Территория будущего. Москва 2030"
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