Что посмотреть на форуме "Территория будущего. Москва 2030"

Площадка в Гостином дворе посвящена социальному блоку

Бульвар Московского долголетия, тупик вредных привычек, а еще аллея медицины, где можно даже попробовать себя в роли врача. В столице продолжает работу форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030". В городе развернулись более 30 тематических площадок. Одна из них в Гостином дворе посвящена социальному блоку.

Уже с порога посетителей выставки "Территория будущего. Москва 2030" встречает ее главный символ – проекция ДНК- человека, связка генов которая передает опыт прошлого поколению будущего. Современные технологии, новые профессии и зоны творчества. Главная тема экспозиции — город и его жители, как единый организм.

Самый большой портал посвящен образованию. Все начинается от этого компаса, это своего рода навигатор для тех, кто еще не определился с будущей профессией. Например, можно сделать несколько шагов на пути к IT и робототехнике.

Аллея технологий будущего посвящена московским поликлиникам. Здесь можно не только узнать о развитии медицины, попробовать себя в роли врача, но и самому провести виртуальную операцию при помощи робота помощника "Да Винчи".

"Операционное поле хирурга представлено в трехмерном изображении с многократным увеличением. Мини-инструменты на манипуляторах роботических могут вращаться на 360 градусов, что позволяет нам работать в труднодоступных местах", - говорит Евгений Ивкин, врач-уролог Московского урологического центра Боткинской больницы.

Чтобы лишний раз не травмировать свой организм и держать его в тонусе, в так называемом тупике вредных привычек расскажут о различных видах зависимости человека. Посетители узнают, какой может стать Москва, если ее жители не откажутся от вредных привычек. А вот раскрыть секрет долгой, счастливой жизни и заглянуть в собственное будущее можно на бульваре Московского долголетия.

"Мы хотим, чтобы люди жили не только долго, чтобы они были здоровы и социально активны. Мы хотим, чтоб разные поколения московских семей слышали и слушали друг друга и поддерживали. И в этом и семьям и городу помогает современные медицинские технологии, лучшее в мире образование, продвинутая система социальной защиты", - говорит Анастасия Ракова, заммэра столицы.

Выставка объединяет множество тематических пространств и рассказывает о том, как Москва заботится о жителях во всех сферах. Здесь можно удивляться, узнавать новое, исследовать и создавать что-то своими руками.

О том, как меняется столица, расскажут более чем на 30 площадках. Всего в рамках выставки-форума "Москва 2030" запланировано около 170 тематических зон различного направления по всему городу.

Сергей Деянов

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