Люди в Москве стали намного толерантнее к присутствию хищных птиц

Здесь так хорошо, что решили остаться. В Москве начали гнездиться редкие уральские совы. Раньше эти птицы прилетали в столицу только на зимовку. Но в последние годы они "распробовали" местное меню. И оно явно пришлось им по вкусу. Чье место хотят занять краснокнижные неясыти? И где с ними можно пообщаться лично?

В столичных парках из уст в уста птицы передают последнюю новость - в Москве поселились уральские совы. Да, краснокнижников здесь всегда хватало. И эти гостьи - не исключение, поскольку десятилетиями прилетали на зимовку. Но с недавних пор покидать столицу отказываются даже летом.

Орнитологи признают: уральские совы в Москве обживаются капитально. Они вьют гнёзда. Явление редкое, но объяснимое. Совы занимают место, которое раньше принадлежало исчезающему сейчас филину.

"Остались они потому, что филина нет, а прокорм для крупного хищника - есть. Есть, чем поживиться. Есть, кого погонять. Если уральская сова поселится здесь постоянно, то она займёт самый верх пищевой цепочки", - пояснил Вадим Мишин, основатель проекта "Орнитарий".

У очаровательной Пенелопы - сложная судьба. Она попала ночью под грузовик и очень сильно пострадала. А вот её собратья - семейная пара уральских сов из соседнего вольера - просто так гладить себя за ушком не дадут. Но степень доверия к людям у них колоссальная.

"Люди в Москве стали намного толерантнее к присутствию хищных птиц. И хищные птицы перестают прятаться. Потому что не чувствуют от человека агрессии", - отметил Вадим Мишин.

В Сокольниках это можно увидеть своими глазами. Лучший друг орла Алтушки - человек. Мощная птица так и ждёт, когда любимый Олег Анатольевич возьмёт на ручки.

Сокол- пустельга, серая неясыть, ушастая сова и сокол-чеглок здесь настолько социализированы, что им просто необходимы прогулки по парку. Причем, непременно с людьми. У каждого пернатого в этом приюте - непростая судьба. Их здесь выходили, вылечили, дали вторую жизнь. Фантик дождался-таки утреннего променада с юным другом Андреем. Смотрит на него таким благодарным взглядом, будто настраивается на одну волну.

Вообще-то у Андрея есть дома любимый кот Барсик, плюс он увлекается конным спортом. Но прогулки с совой для него - особенные, поэтому он смело передаёт Фантика из рук в руки. А дальше выясняются совсем уж невероятные вещи.

"Когда вы гуляете с совой, вы мало того, что общаетесь. Некоторые люди многие вещи, скажем так, и друзьям с подругами не расскажут. А когда ходишь с птичкой, то очень многое ей рассказываешь", - говорит Олег Суворов-Ларионов.

Какие детские секреты Андрей доверяет сегодня Фантику, никто не слышит. Но даже белки не могут от них глаз оторвать. Похоже, завидуют. Ведь этот мальчик нашел свою сову. А она своего человека.

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр"

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