Протестующие разгромили резиденцию главы МВД Бангладеш

Премьер-министр заявила об отставке и покинула страну

Акции неповиновения в Бангладеш нарастают, несмотря на отставку премьер-министра страны. По последним данным, протестующие ворвались в резиденцию главы МВД Асадуззамана Хана в Дакке и разгромили ее, передает ТАСС.

Отставка премьер-министра страны была одним из основных требований демонстрантов. Тем не менее, несмторя на то, что Шейх Хасина объявила об уходе с поста и покинула Бангладеш, протесты не утихают.

По сообщениям СМИ, после отставки с поста премьер-министра Шейх Хасина прибыла в индийский город Агартала. Хасина и ее сестра покинули официальную резиденцию в столице Бангладеш Дакке на фоне беспорядков. Предполагалось, что экс-премьер отправилась в Финляндию.

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