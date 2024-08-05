ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Протестующие разгромили резиденцию главы МВД Бангладеш

14:01
  • понедельник
  • 05 августа 2024

Премьер-министр заявила об отставке и покинула страну

Акции неповиновения в Бангладеш нарастают, несмотря на отставку премьер-министра страны. По последним данным, протестующие ворвались в резиденцию главы МВД Асадуззамана Хана в Дакке и разгромили ее, передает ТАСС.

Россия передала Бангладеш первую партию ядерного топлива для АЭС "Руппур"
В Бангладеш запретили 69 российским судам заходить в порты

Отставка премьер-министра страны была одним из основных требований демонстрантов. Тем не менее, несмторя на то, что Шейх Хасина объявила об уходе с поста и покинула Бангладеш, протесты не утихают.

По сообщениям СМИ, после отставки с поста премьер-министра Шейх Хасина прибыла в индийский город Агартала. Хасина и ее сестра покинули официальную резиденцию в столице Бангладеш Дакке на фоне беспорядков. Предполагалось, что экс-премьер отправилась в Финляндию.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Протесты в Бангладеш
Протесты в Бангладеш
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.