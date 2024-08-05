Депутат МГД Герасимов: Для участия в кинофестивале "Будем жить" было прислано 410 работ из 15 стран

Фестиваль приурочен к Году семьи в России

Для участия в XIII Международном кинофестивале "Будем жить", который пройдет в Москве с 15 по 25 августа, было прислано 410 работ из 15 стран. Об этом в ходе пресс-конференции, посвященной проведению кинофестиваля, сообщил его президент, депутат Мосгордумы Евгений Герасимов.

Мы приурочили фестиваль к Году семьи в России. Поэтому и на открытии, и в рамках просмотренных программ именно этим вопросам уделяли особое внимание. Напомню, что наш фестиваль – международный. Несмотря на разные сложности, для участия в конкурсе было прислано 410 работ из 15 стран. По итогам отбора в нашей программе будет игровое кино – восемь полнометражных и 22 короткометражных фильма, а также 10 документальных лент.

В программу включены фильмы, представленные творческими коллективами из России, Белоруссии, Ирана, Кыргызстана и Узбекистана.

В этих фильмах снимались такие популярные артисты, как Александр Олешко, Нонна Гришаева, Ольга Сутулова, Алексей Шевченко, Мария Смольникова, Татьяна Догилева, Максим Стоянов, Агата Муцениеце, Данил Стеклов и другие. Площадки фестиваля – Центральный дом кино, Библиотека имени Эйзенштейна и, как всегда, шатер на Поклонной горе.

Режиссер и продюсер Джаник Файзиев будет председателем жюри в категории "полный метр".

У нас достаточно большой внеконкурсный показ фильмов, мы в этот раз пригласили принять участие российские сериалы, такие как "Плакса", "Денискины рассказы". В этом году мы будем показывать кино и на открытых площадках: на Тверском бульваре, в Парке культуры, так что, я думаю, это вызовет большой интерес у наших зрителей. В рамках фестиваля будет проведен круглый стол "Москва – столица креативных индустрий", будем обсуждать актуальные тренды и проблемы российской киноиндустрии.

Депутат Мосгордумы добавил, что в этом году открытие фестиваля пройдет в кинотеатре "Художественный".

Завершать мы будем 25 августа, пройдет специальный показ документального фильма Романа Костомарова "Рожденный дважды", его представит сам герой этой картины. Все лауреаты получат хорошие призы от нас и наших партнеров.

Тем временем в столичном парке "Зарядье" рассказывают о том, что ждет Москву в области искусства. "Нейросеть. Диджей и Гусли" - под таким названием вечером 5 августа там состоится большой концерт. Номера посвятили музыке, театру и кино. В ближайшие недели зрителей ожидают выступления оркестров, спектакли, ночные киносеансы, показы мод.

Ранее сеть "Москино" запустила конкурс сценарных идей для проекта от "Идеи до премьеры". Принять участие в этом отборе мог кто угодно независимо от того, есть у него актерский опыт или нет. Однако затем именно профессионалы занялись сборкой получившейся ленты, а 27 августа, в День российского кино, фильмы будут показаны зрителям.

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